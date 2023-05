justice britannique: Il voulait prélever un rein pour sa fille, un sénateur nigérian prend neuf ans

L’élu, son épouse et un médecin ayant servi d’intermédiaire avaient été reconnus coupables, en mars, d’avoir organisé le voyage au Royaume-Uni de leur victime depuis le Nigeria.

L’influent sénateur nigérian Ike Ekweremadu a été condamné, vendredi, à Londres, à neuf ans et huit mois de prison, pour avoir voulu prélever le rein d’un jeune homme et le faire greffer à sa fille, à l’issue d’un procès très suivi dans son pays.

L’élu de 60 ans, son épouse Beatrice et un médecin ayant servi d’intermédiaire avaient été reconnus coupables, en mars, d’avoir organisé le voyage au Royaume-Uni de leur victime, un vendeur de rue de 21 ans, originaire de Lagos, pour lui prélever son organe.

Ils ont été condamnés en vertu de la loi britannique sur l’esclavage moderne, utilisée pour la première fois dans une affaire de prélèvement d’organes. L’épouse d’Ike Ekweremadu, 56 ans, a été condamnée à quatre ans et six mois de prison, tandis que le médecin, 51 ans, a écopé d’une peine de dix ans. Tous les trois risquaient la prison à vie.

«Commerce méprisable»

«Vous avez tous joué un rôle dans un commerce méprisable», a lancé le juge Jeremy Johnson en rendant sa décision, que les accusés ont accueillie sans montrer d’émotion. «Le trafic d’organes humains est une forme d’esclavage. Il traite les êtres humains et les parties de leur corps comme des matériaux qui peuvent être achetés et vendus.»

L’affaire est très suivie au Nigeria, où – comme l’avait rappelé l’accusation au début du procès – la famille Ekweremadu dispose de «pouvoir et d’influence». Ancien vice-président du Sénat, Ike Ekweremadu est toujours officiellement membre du Parlement, le nouveau Sénat élu en début d’année n’ayant pas encore pris ses fonctions.

«Un jeune homme vulnérable»

Les accusés «ont utilisé leur influence politique et leur pouvoir pour contrôler un jeune homme vulnérable, du fait de sa situation économique», a affirmé Andy Furphy, le responsable de l’unité de lutte contre l’esclavage moderne et l’exploitation d’enfants dans la police londonienne. «L’esclavage moderne au Royaume-Uni est très grave et la condamnation reflète cela.»