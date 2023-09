Sénatoriales en France: Stabilité à droite, revers macroniste et retour du RN

Les résultats des élections sénatoriales en France ont confirmé dimanche la stabilité de la Chambre haute, dominée par la droite, et les difficultés des macronistes, dans un scrutin marqué par le retour du Rassemblement national (RN) au Palais du Luxembourg, avec trois élus.

«La majorité sénatoriale» de droite et du centre «va être confortée», s’est réjoui le chef des sénateurs Les Républicains (LR, droite) Bruno Retailleau auprès de l’AFP. «Le groupe LR restera le plus important de très très loin», avec une «stabilité». À moins de huit mois du prochain grand rendez-vous électoral des européennes, 170 des 348 sièges de sénateurs étaient à pourvoir pour six ans dans une quarantaine de départements. Les 178 autres le seront en 2026.