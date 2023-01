Pour que toutes les choses soient claires, Philippe Senderos a accepté d’évoquer ici le transfert de Diogo Monteiro à Leeds, officialisé ce mardi matin. Un contrat de trois ans et demi pour le joueur formé au Servette FC, qui était en fin de contrat au SFC en juin, c’est la reconnaissance du travail de formation du club. Mais on pouvait se demander si une somme de transfert a bien été conclue pour l’opération, en plus des indemnités de formation.