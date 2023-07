Sénégal : Au moins 22 morts et 52 blessés dans un accident de car 

Au moins 22 personnes sont mortes et 52 ont été blessées lorsqu’un car transportant des passagers s’est renversé mercredi matin, dans le nord du Sénégal, ont annoncé à l’AFP les sapeurs-pompiers. «L’accident s’est produit dans le village de Ngeune Sarr, dans la région de Louga, et a fait 74 victimes» dont 22 morts et 52 blessés, a affirmé un responsable national des sapeurs-pompiers.