Football - Sénégal et Guinée mettent un pied en huitièmes

Sadio Mané et les Sénégalais ont buté sur la défense guinéenne (ici Issiaga Sylla).

Le Sénégal et la Guinée ne sont pas parvenus à se départager vendredi à Bafoussam (Cameroun) au terme d’un match nul et vierge (0-0) pour leur deuxième rencontre dans la Coupe d’Afrique des nations (CAN).