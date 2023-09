Sénégal: L’opposant Ousmane Sonko «suspend» sa grève de la faim

Placé en détention puis transféré à l’hôpital

Ousmane Sonko, dont le rapport de force avec le pouvoir et la justice tient le Sénégal en haleine depuis plus de deux ans, avait annoncé avoir entamé sa grève de la faim le 30 juillet, deux jours après son arrestation suivie de son inculpation et son placement en détention le 1er août à Sébikotane, près de Dakar où il avait ensuite été transféré le 6 août dans un hôpital. Candidat à la présidentielle de février 2024, Ousmane Sonko, 49 ans, troisième de la présidentielle de 2019, accuse le président Macky Sall, qui s’en défend, de vouloir l’écarter du scrutin par des procédures judiciaires. Macky Sall, élu en 2012 pour sept ans et réélu en 2019 pour cinq ans, a annoncé début juillet ne pas se représenter.