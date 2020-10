sennheiser écouteur musique Question design, les écouteurs sans fil de Sennheiser se démarquent des AirPods d’Apple et de leurs nombreuses copies. sennheiser

Les écouteurs sans fil sont devenus presque incontournables pour les mobinautes. Emmenés par Apple et Samsung, les fabricants de smartphones mènent la vie dure aux spécialistes historiques du son comme Sennheiser. La marque allemande n’a pas lâché la partie pour autant. Son modèle CX 400 BT le prouve en venant régater avec les AirPods Pro d’Apple avec un prix similaire autour des 220 francs. Il s’agit en gros d’une déclinaison de modèle de référence de Sennheiser, le Momentum True Wireless 2 (prix abaissé depuis sa sortie à env. 280 fr.), avec le même système acoustique et ses pilotes dynamiques 7 mm. En revanche, les écouteurs se limitent à une réduction de bruit passive, et non pas active, dans le jargon ANC pour «Active noise control», comme les deux appareils précités.

Isolement réussi

Les écouteurs intra-auriculaires se calent bien dans l’oreille à l’aide d’un léger mouvement de rotation. On oublie vite qu’on les porte. Ils sont très confortables et restent bien en place en déplacement malgré leur apparence volumineuse (env. 1 cm hors de l’oreille). La réduction passive de bruit s’avère efficace pour s’isoler. À un niveau sonore raisonnable, on se croit seul à l’intérieur d’un café malgré les conversations environnantes et un fond musical. À l’extérieur, le bruit du trafic routier est bien atténué.

Quant au son, il manque un peu de profondeur, mais reste largement au-dessus de la moyenne pour un appareil de cette catégorie. On apprécie la présence d’un égaliseur avec des paramètres personnalisables dans l’application liée de Sennheiser. Le profil d’écoute neutre par défaut rend en effet une musique un peu terne, manquant de dynamisme. Les fichiers musicaux sont pour leur part transmis via la connexion Bluetooth avec la prise en charge des codecs audio SBC (par défaut avec le Bluetooth), AAC (Apple) et aptX (Qualcomm, Android).

Selon les budgets

Rien de notable à signaler pour la prise d’appels téléphoniques où la réduction du bruit ambiant est aussi appréciable. Le modèle CX 400 BT est compatible tant avec Siri (Apple iOS) que Google Assistant (Android) avec une navigation via des tapotements sur les écouteurs. Il tient les six heures et demie d’autonomie d’écoute avec une charge, et vingt heures au total avec le boîtier de recharge, annoncées par le fabricant allemand.