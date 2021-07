«Clash Royale» : Senpaï Rekt, quatre titres et toujours aussi affamé

À 20 ans, le champion genevois porte un regard lucide sur l’avenir de l’e-sport et sa jeune carrière de joueur.

Senpaï Rekt a régné sans partage sur « Clash Royale » en Suisse, en remportant les quatre premières éditions de la Swisscom Hero League. Seule la 5e édition lui a échappé, remportée par le gamer lausannois Zolag . Il analyse l’évolution récente de l’e-sport et évoque les difficultés de concilier pratique au plus haut niveau et école de recrues.

Senpaï Rekt, comment vois-tu l’évolution de l’e-sport sur les smartphones?Il faut juste regarder les chiffres: c’est quelque chose qui grandit de plus en plus. C’est encore très récent mais ça prend rapidement de l’ampleur, car les téléphones sont de plus en plus performants. Il est donc possible que l’e-sport sur smartphone dépasse bientôt tout ce qui est sur PlayStation et Xbox… et peut-être ensuite même les compétitions disputées sur ordinateur.