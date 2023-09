Mobilité: clignotant ou pas si on doit tourner obligatoirement?

Il m’arrive régulièrement de traverser des carrefours ou de rouler sur des voies où je ne peux de toute façon que tourner à droite, par exemple. Je me demande alors si je dois vraiment mettre mon clignotant. Quelle est la règle?

Oui, vous devez mettre votre clignotant. Tout changement de direction doit être annoncé, que vous tourniez volontairement ou que vous y soyez obligée. Peu importe si votre voie mène à diverses directions ou si elle ne fait que tourner. Il y a deux raisons à cela. La loi le veut ainsi, les exceptions ne feraient que semer la confusion. Et surtout, c’est le seul moyen pour que les autres sachent ce que vous avez l’intention de faire. Par exemple, les automobilistes en face qui ne peuvent pas savoir que vous suivez un sens de circulation prescrit et que vous devez donc obligatoirement tourner à cet endroit. Des études montrent d’ailleurs que les clignotants ne sont utilisés correctement qu’une fois sur deux.

Mettez votre clignotant tôt, car son but avant tout d’annoncer.

Par ailleurs, il est important de mettre son clignotant, car il doit avant tout annoncer et indiquer l’action à venir. Si le changement de direction lui-même est déjà en cours, il est trop tard. On oublie aussi souvent qu’il ne donne jamais la priorité, même lors d’un changement de voie qui doit, d’ailleurs, toujours être signalé. Il est également obligatoire de mettre son clignotant lorsque l’on s’arrête ou que l’on quitte le bord de la route, à partir de la hauteur de la sortie précédente dans le giratoire (si l’on prend la première, il faut déjà le mettre avant l’entrée), lorsque l’on suit une route principale qui tourne et que l’on en sort, ainsi que lors d’un dépassement ou d’une remise en file.