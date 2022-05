Basket: Sensation à Fribourg: Elfic s’incline devant Nyon!

Sale week-end pour le basket fribourgeois. Après Olympic qui s’est pris les pieds dans le tapis samedi face aux Lions de Genève, c’était au tour d’Elfic, ce dimanche, de glisser sur son parquet de Saint-Léonard. Les joueuses de Romain Gaspoz, qui n’avaient plus perdu depuis le 18 décembre, se sont inclinées après 21 victoires d’affilée. En s’imposant 83-71, les Nyonnaises sont allées cueillir le premier point d’une finale de play-off (au meilleur des cinq matches) qui promet d’être longue et disputée.

Tout est allé en fait de travers pour Elfic Fribourg qui a en plus perdu son Américaine Selena Lott, qui s’est blessée au genou gauche, à la 18e, lors d’un duel dans sa raquette. On ignore encore si on la reverra durant cette série. À ce moment-là de la rencontre, les visiteuses, brillantes défensivement, menaient déjà de six points (33-39) après avoir compté jusqu’à dix longueurs d’avance deux minutes plus tôt (27-37).