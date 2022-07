Wimbledon: Sensation à Londres, Swiatek vaincue par Cornet!

Alizé Cornet a réalisé l’exploit samedi. Getty Images

Coup de théâtre à Wimbledon! Sur une série de trente-sept victoires consécutives, la plus longue depuis le début du XXIe siècle, la double championne de Roland-Garros Iga Swiatek a été évincée dès le 3e tour à Church Road, à 17h33 heure locale, vaincue par Alizé Cornet 6-4 6-2 en 1h33 sur le court no 1. La Française de 32 ans s’était déjà offert le scalp d’une autre no 1 mondiale, l’Américaine Serena Williams, dans cette même arène il y a huit ans.

Il faut bien avouer que l’on n’a pas du tout reconnu l’invincible (ndlr: depuis le 16 février) joueuse polonaise, depuis la tribune de presse. Très mal entrée dans son duel, frustrée par ses nombreuses erreurs, Iga Swiatek s’est frappé le genou avec sa raquette alors qu’elle s’apprêtait à concéder le double break dans le premier set (0-3). Celle qui a soulevé six trophées cette année (Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome et Roland-Garros) a refait une partie de son retard après avoir consulté son carnet de notes au changement de côté mais avec 17 fautes directes dans la seule première manche, celle-ci ne pouvait que lui échapper.

Alignée en double mais aussi en double mixte, Alizé Cornet ne s’était pas épargné avec une rencontre de plus de trois heures vendredi soir. Mais la quart de finaliste du dernier Open d’Australie est une combattante chevronnée alors elle s’est arrachée pour toujours faire jouer la frappe de plus à son adversaire. Breakée d’entrée dans le deuxième set, la Niçoise ne s’est pas désunie et a réussi une demi-volée réflexe du fond de court. Swiatek a alors pris un coup derrière la tête mais lorsque la 37e joueuse mondiale a enchaîné avec une volée rétro de revers puis un coup droit lobé gagnant, la Polonaise a compris que sa série d’invincibilité allait prendre fin.