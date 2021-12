Genève : Sensibilisation et amendes pour libérer les trottoirs

Le Département des infrastructures se félicite du succès de sa campagne d’information et de répression visant à éviter le stationnement des deux-roues motorisés hors des cases.

A Genève, les trottoirs ont été rendus aux piétons et des personnes à mobilité réduite, s’est félicité vendredi le Département des infrastructures (DI). Cette libération de l’espace dévolu aux bipèdes par les deux-roues motorisés a été rendue possible par une campagne de sensibilisation, puis de répression. En clair, l’Etat a d’abord informé les propriétaires d’engins motorisés que se parquer sur les trottoirs était illégal et que le Canton avait créé des milliers de places à leur attention, notamment payantes en sous-sol. Une fois cette première étape franchie, les amendes ont plu sur les récalcitrants: 6200 contredanses ont été distribuées depuis début novembre.