Les pompiers du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS) ont été appelés à 14h26 par une personne se trouvant en face, sur le s entier des Saules, indique le lieutenant Nicolas Millot, responsable communication du SIS. « Elle a expliqué avoir entendu un bruit fort et vu ensuite un effondrement » , relate l’officier.

Pas de victime ensevelie

Les pompiers ont engagé deux véhicules et six sapeurs professionnels. « L’objectif était de lever le doute pour vérifier qu’il n’y avait pas de victime ensevelie » , poursuit Nicolas Millot. La brigade canine de la police a aussi été dépêchée sur place à cet effet. L e s spécialistes du Groupement de reconnaissance et d’intervention en milieux périlleux (GRIMP) du SIS ont ensuite descendu la falaise en rappel. Leur mission était de faire tomber l e s résidus e t fournir des images au géologue du Service de géologie, sols et déchets (GESDEC) pour des analyses. Au total, environ 10 m3 de terre, pierre et végétation se sont effondrés sur le sentier.