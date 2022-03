Présidentielle française : Sentiment de malaise des électeurs pour une morne campagne

La campagne présidentielle est entrée dans sa dernière ligne droite, avec un week-end de meetings prévus tous azimuts, dans un climat de profonde incertitude des Français en pleine guerre en Ukraine.

Tout pourrait se jouer dans ces 15 jours

Mais à 16 jours du scrutin, le 10 avril, rien n’est encore joué et les lignes peuvent encore bouger tant les Français apparaissent hésitants ou en retrait d’une campagne qui aura peu mobilisé jusqu’ici. Et ils se disent, selon les enquêtes d’opinion, surtout préoccupés par leur pouvoir d’achat sur fond de flambée des prix du carburant ou alimentaires.

«Guerre en Ukraine, absence de débat, sentiment aussi – et les sondages jouent un rôle - que les choses sont jouées, qu’il n’y a pas beaucoup de suspense, tout ça mis bout à bout n’est pas de nature à mobiliser les foules», souligne Adélaïde Zulfikarpasic, directrice de BVA Opinion, en parlant d’«un sentiment de malaise des électeurs» et d'une «campagne à bas bruit». Pour cette experte, «tout laisse à penser que c’est dans cette dernière ligne droite que les choix vont se cristalliser».

Emmanuel Macron fait à peine campagne

Pas de déplacements, pas de bains de foule, pas de débat télévisé : cela ressemble à du service minimum pour le président-candidat, en tête dans les sondages, à quelque 30% des intentions de vote au premier tour, même si une légère érosion est constatée ces derniers jours. Il devance la candidate du RN Marine Le Pen, qui est créditée autour de 20% et bénéficie d’une dynamique ascendante, en vue d’un possible remake de la présidentielle de 2017.

Visite agitée pour Zemmour

Après le succès de sa marche parisienne le weekend dernier, le candidat Insoumis s’apprête à récidiver dimanche lors d’un meeting à Marseille qui devrait lui aussi attirer les foules, sur la plage du Prado. M. Mélenchon est le mieux placé à gauche – crédité d’entre 12,5 et 15% – et en appelle à la «responsabilité morale» des électeurs pour se hisser au second tour. «La seule vraie question à mon sens aujourd’hui, c’est de savoir si, oui ou non, Jean-Luc Mélenchon peut créer la surprise. Sur le papier il pourrait», souligne encore Mme Zulfikarpasic jugeant toutefois que ce scénario «n’est pas le plus probable».