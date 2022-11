Insécurité et deal de rue, Yverdon rallume la lumière

Yverdon-les-Bains (VD) : Sentiment d’insécurité et deal de rue, la Ville va rallumer la lumière vers la gare

La cité thermale a revu sa copie en matière d’extinction des feux. Au vu des retours plutôt négatifs du terrain, après seulement une douzaine de jours d’application des mesures d’économie d’énergie, Yverdon a décidé de ne plus couper l’éclairage public durant la nuit dans le secteur de la gare. Sont pointés du doigt: un sentiment d’insécurité accru, une recrudescence du deal de rue dans un lieu déjà connu pour cette activité illicite et le fait que de nombreuses personnes fréquentent le secteur à des heures avancées, notamment le week-end.

De plus, partout ailleurs à Yverdon, la lumière s’éteindra une demi-heure plus tard. Dans le détail, la nuit sera reine de 0h30 à 5h du matin de lundi à vendredi et de 2h30 à 5h en fin de semaine. Et Pascal Pittet, chef du service de la sécurité publique, d’annoncer dans les colonnes de «24 heures»: «Cette adaptation permet un meilleur confort à toutes celles et ceux qui ferment leurs commerces tard et doivent ensuite regagner leur véhicule ou leur domicile.»