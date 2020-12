Seul club suisse à passer l’hiver dans la peau d’un qualifié européen, le BSC Young Boys a hérité d’un adversaire de poids pour les 16es de finale de l’Europa League (18 et 25 février 2021): le Bayer Leverkusen, actuel leader de Bundesliga! Le club allemand a des statistiques impressionnantes cette saison: aucune défaite en onze matches de championnat (7 victoires pour 4 nuls) et surtout 21 buts marqués en six rencontres européennes (une moyenne de 3,5 buts par match), ce qui en fait la meilleure attaque de tous les clubs ayant participé à la phase de groupes.