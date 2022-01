Diplomatie : Séoul a débloqué les fonds pour régler les impayés de l’Iran à l’ONU

La République islamique dispose de plus de 7 milliards de dollars de fonds gelés dans deux banques sud-coréennes en raison des sanctions américaines. La Corée du Sud a débloqué 18 millions de dollars pour permettre à l’Iran de régler sa dette aux Nations Unies.

La Corée du Sud a utilisé 18 millions de dollars de fonds iraniens gelés chez elle pour régler les impayés de Téhéran au budget de l’ONU, a annoncé Séoul dimanche, ce qui permet à l’Iran de récupérer immédiatement son droit de vote aux Nations Unies. Ce paiement a été fait vendredi en coopération avec les États-Unis et les Nations Unies, après que l’Iran eut «demandé en urgence» à la Corée du Sud de payer la somme due, a expliqué le ministre sud-coréen des Finances dans un communiqué.

L’Iran dispose de plus de 7 milliards de dollars de fonds destinés aux exportations de pétrole, gelés dans deux banques sud-coréennes en raison des sanctions américaines. «Le droit de vote de l’Iran à l’Assemblée générale des Nations Unies devrait être immédiatement rétabli avec ce paiement», a ajouté le ministère. L’Iran était le troisième partenaire commercial de la Corée du Sud au Moyen-Orient avant que les États-Unis ne se retirent unilatéralement d’un accord nucléaire conclu en 2015 entre Téhéran et les puissances mondiales et ne réimposent des sanctions paralysant les échanges.