Corée du Sud : Séoul en passe de rejoindre le club des nations spatiales

Le pays veut entrer dans la course à l’espace avec sa première fusée 100% locale, «Nuri», une fusée à trois étages qui a coûté environ 1,5 milliard de francs suisses.

Il a fallu une dizaine d’années pour développer la fusée à trois étages, pour un coût de 2000 milliards de wons (1,56 milliard de francs). Avec ses six moteurs à carburant liquide, elle pèse 200 tonnes et mesure 47,2 mètres de long.

La Corée du Sud est la 12e économie du monde et un des pays les plus technologiquement avancés avec notamment son fleuron Samsung Electronics, le plus grand fabriquant de smartphones et de puces au monde.