Tensions entre les Corées : Pyongyang se livre à des exercices militaires près de la Corée du Sud

Ces deux missiles de croisière, qui volent à plus faible altitude que les missiles balistiques et les rendent plus difficiles à détecter, ont volé pendant 2000 km au-dessus de la mer avant d’atteindre leur cible désignée, selon l’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Kim Jong-un a exprimé sa «grande satisfaction» sur l’état de préparation des forces nucléaires de combat du pays, selon la même source.

De nouveaux tests de missiles

Des tirs pendant dix heures

Kim Jong-un a fait de l’acquisition d’armes nucléaires tactiques – des armes plus petites et plus légères conçues pour être utilisées sur le champ de bataille – une priorité absolue lors d’un congrès clé du Parti en janvier 2021. Il a promis cette année de développer les forces nucléaires nord-coréennes le plus rapidement possible.