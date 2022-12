Corée du Sud : Séoul s’excuse de ne pas avoir abattu des drones nord-coréens

«Hier, cinq drones ennemis ont envahi l’espace aérien sud-coréen, et nos militaires les ont détectés et suivis, mais nous nous excusons de ne pas avoir été en mesure de les abattre», a déclaré mardi l’état-major interarmées sud-coréen (JCS) dans un communiqué, après avoir essuyé de nombreuses critiques sur son manque de préparation. L’incursion de lundi a incité Séoul à tirer des coups de semonce et à déployer des avions de chasse et des hélicoptères de combat pour abattre les drones, dont un avait atteint l’espace aérien près de Séoul.