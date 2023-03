40 milliards évaporés: Séoul va demander l’extradition du fondateur de la crypto Terra

L’homme, âgé de 31 ans, a été arrêté jeudi au Monténégro en compagnie de son directeur financier, Hon Chang Joon, selon le ministre monténégrin de l’Intérieur, Filip Adzic, précisant qu’ils avaient été appréhendés à l’aéroport de Podgorica en vertu d’un mandat sud-coréen. Peu après, un jury fédéral des États-Unis a retenu huit chefs d’inculpation contre Do Kwon dont ceux de fraude boursière et fraude en ligne.

Vaste fraude

Selon la Commission des titres et des échanges (SEC) américaine, le trentenaire est accusé d’avoir «orchestré une fraude aux actifs cryptos de plusieurs milliards de dollars». En Corée du Sud, Do Kwon est recherché pour violations des règles des marchés financiers. Il est suspecté d’avoir fui le pays pour Singapour au moment du krach de mai 2022.

L’Agence de la police nationale sud-coréenne a indiqué à l’AFP qu’elle collaborerait avec les procureurs du Monténégro pour organiser l’extradition de Do Kwon. La Corée du Sud est, comme le Monténégro, membre de la Convention européenne d’extradition, un accord multilatéral qui facilite les extraditions entre les pays signataires, a expliqué dans un communiqué le ministère de la Justice. Il «suivra la procédure d’extradition en accord avec les lois et les accords internationaux».

Stabilité… très instable

Les cryptomonnaies sont de plus en plus surveillées depuis des séries de krachs, de controverses et la faillite de FTX, l’une de leurs plateformes d’échange les plus importantes. De nombreux investisseurs ont perdu toutes leurs économies quand les cryptomonnaies Terra et Luna, fondées par Do Kwon, se sont effondrées. Les autorités sud-coréennes avaient alors ouvert plusieurs enquêtes criminelles.