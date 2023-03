Tensions en Asie: Séoul va «normaliser» un accord militaire avec Tokyo

La Corée du Sud va «normaliser» un accord militaire crucial avec le Japon, a déclaré samedi à l’AFP un responsable du Ministère de la défense, en plein rapprochement diplomatique des deux voisins face à Pyongyang. Cet Accord de sécurité général et d’information militaire (GSOMIA), signé en 2016, permet l’échange de renseignements militaires, notamment face à Pyongyang. Le dirigeant sud-coréen, Yoon Suk Yeol, s’est rendu jeudi au Japon pour un sommet avec son homologue nippon, Fumio Kishida, afin de réchauffer des relations diplomatiques minées par des contentieux historiques sur le travail forcé durant la colonisation nippone de la Corée (1910-1945).

Sommet inédit

Séoul avait remis ce pacte en cause en 2019, menaçant d’y mettre un terme au moment où les relations avec Tokyo s’envenimaient pour des questions commerciales et, là aussi, en raison de la querelle héritée de l’occupation japonaise. Les États-Unis avaient alors averti que la fin de cet accord bénéficierait à la Chine et à la Corée du Nord. La Corée du Sud avait finalement accepté de renouveler le GSOMIA «sous condition», quelques heures avant son expiration, tout en avertissant qu’elle pouvait le «résilier» à tout moment.