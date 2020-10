France : «Séparatisme islamiste»: Macron présente son plan d’action

Le chef de l’Etat français s’est déplacé dans une ville sensible de la région parisienne, aux Mureaux, pour y dévoiler plusieurs mesures visant à endiguer «un islamisme radical qui conduit à nier la République».

Ce discours, attendu et plusieurs fois repoussé, intervient dans un contexte sensible en France, pays où la laïcité constitue une valeur cardinale. Emmanuel Macron est sous les feux croisés de la droite et de l’extrême droite qui l’accusent de laxisme et de la gauche qui dénonce une stigmatisation des musulmans pour des raisons électoralistes.