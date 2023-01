Mariés au premier regard: Élodie a retrouvé l’amour

«Mariés au premier regard» : Séparée de Joachim, Élodie a retrouvé l’amour

La candidate de la saison 4 de «Mariés au premier regard» n’est plus célibataire. Elle a présenté sur Instagram l’homme qui partage sa vie.

En septembre 2022, quand Élodie avait évoqué sa vie amoureuse sur Instagram, c’était pour annoncer une triste nouvelle: Joachim, qu’elle avait épousé dans «Mariés au premier regard» en 2019, avait décidé de mettre un terme à leur relation un mois plus tôt. Aujourd’hui, les larmes de la Française de 30 ans ont séché et un homme n’y est pas étranger.

Le 3 janvier 2023, l’esthéticienne a en effet révélé à ses abonnés sur Instagram qu’elle avait retrouvé l’amour. Et c’est en vidéo qu’elle a dévoilé le visage de l’homme qui partage désormais sa vie, mais sans donner aucune autre information sur lui. «Mon bonheur… C’est ton rire qui m’a fait tomber. Et c’est parce que tu m’as fait rire que je me suis relevée», a-t-elle écrit en légende, citant l’auteure Alex Bocat.