Football : Sepp Blatter est entendu par la Ministère Public de la Confédération

L’ancien président de la FIFA est auditionné ce mardi matin à Berne. À son arrivée, il a dit être «content» de pouvoir s’exprimer.

«C'est le moment où on commence à parler de ce dossier qui dure depuis cinq ans, et sur lequel on ne m'a jamais posé de questions, donc je suis content de pouvoir donner des informations là-dessus», a déclaré l'ancien dirigeant en descendant de sa berline. La durée de son audition n'est pas connue, mais la veille, Michel Platini, également arrivé en début de matinée, avait répondu aux questions du procureur Thomas Hildbrand jusqu'à la mi-journée.