Football : Sepp Blatter et Michel Platini seront jugés pour escroquerie en juin

Les deux anciens dirigeants comparaîtront du 8 au 22 juin devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone pour escroquerie, dans l’affaire du paiement suspect de 2 millions de francs.

Michel Platini et l'ex-président de la FIFA Sepp Blatter vont comparaître pour escroquerie du 8 au 22 juin à Bellinzone, dans l'affaire de paiement suspect qui les a placés depuis 2015 au ban du football mondial. Le Français de 66 ans et le Valaisan de 86 ans seront également jugés pour «gestion déloyale», «abus de confiance» et «faux dans les titres» dans le même dossier, a précisé mardi le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone. Après plus de six ans d'une enquête très médiatisée, les deux alliés devenus rivaux sont accusés d'avoir «obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 2 millions de francs en faveur de Michel Platini», précise la juridiction. Visés l'un comme l'autre par d'autres procédures, en France pour Michel Platini et en Suisse pour Sepp Blatter, ils encourent cinq ans d'emprisonnement ou une amende s'ils sont reconnus coupables d'escroquerie.