Football/Justice: Sepp Blatter «ne va pas bien», le procès FIFA reprend jeudi

L’audience reprendra jeudi matin, plus tôt. «J’espère que je serai en forme», a soufflé l’ancien homme fort de la FIFA. S’il s’était montré souriant et en confiance avant d’entrer au tribunal, il était déjà marqué par une certaine fatigue. Accompagné de sa fille Corinne et de son avocat Lorenz Erni, il avait obtenu le droit de pouvoir se lever pendant les débats, si besoin.

«Cela fait 45 ans que je sers la FIFA, le football international, et c’est ma vie, ma vie professionnelle. Et maintenant je dois me défendre et je me défendrai bien, surtout parce que j’ai la conscience tranquille», a-t-il poursuivi. «Aujourd’hui, c’est le premier jour d’une série de 15 jours, alors j’écoute et je réponds», a conclu M. Blatter avant de se diriger vers l’entrée du tribunal.