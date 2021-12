Valais : Sept ados et deux adultes ont commis plus de 170 délits

Une bande de jeunes a sévi entre février et août derniers dans tout le canton. Cambriolages, vols de véhicules, dommages à la propriété font partie des faits qui leur sont reprochés. Les auteurs ont été interpellés.

Pol. cant. VS

Après des mois d’enquête, la police cantonale valaisanne a pu identifier et interpeller sept mineurs et deux adultes qui ont sévi dans tout le canton, entre février et août 2021. Ces jeunes, âgés de 15 à 20 ans, agissaient en bande et ont commis au total 171 délits, principalement des vols par effraction dans des commerces, des vols de véhicules et des dommages à la propriété. Leur butin se composait essentiellement d’argent liquide. Il leur est aussi reproché des infractions à la loi sur la circulation routière et à la loi fédérale sur les stupéfiants.