Fribourg: sept ans de prison pour avoir abusé de sa femme

Une Érythréenne aujourd’hui âgée de 39 ans a été mariée de force, dans son pays, alors qu’elle sortait à peine de l’adolescence. Brutalement déflorée dès sa nuit de noces, elle a ensuite vécu l’enfer durant quinze longues années. Son arrivée en Suisse, en 2007, n’y a d’ailleurs rien changé, explique «La Liberté». Son mari, de dix ans son aîné et père de ses deux enfants, a continué de lui faire subir des violences sexuelles, en particulier des sodomies à répétition ayant entraîné des lésions chroniques, ainsi que des fellations forcées lui provoquant des vomissements.

Le couple s’est séparé en 2015, après une violente dispute pour laquelle la police fribourgeoise avait dû intervenir. Et c’est précisément lors de sa prise en charge par un centre LAVI qu’elle a appris que ce qu’elle avait vécu n’était en rien normal, commente le quotidien fribourgeois. Jugé en première instance en février 2022 et incarcéré depuis, l’homme avait écopé de huit ans de prison. Or, s’il confirme sa culpabilité, le Tribunal cantonal vient de ramener sa peine à sept ans. Le juge a considéré que, si les sodomies relevaient bien de la contrainte sexuelle aggravée, le fellations forcées n’étaient que des contraintes sexuelles «simples».