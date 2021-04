Égypte : Sept ans de prison pour harcèlement sexuel de mineures

L’Égyptien de 22 ans, déjà condamné en décembre à 3 ans d’emprisonnement pour avoir harcelé trois femmes, avait été dénoncé via un compte Instagram.

Un tribunal égyptien a condamné dimanche à 8 ans de prison un ancien étudiant pour harcèlement sexuel de trois mineures et possession de drogue, dans une affaire qui avait déclenché une vague d’indignation sur les réseaux sociaux en Égypte.

Ahmed Bassem Zaki, âgé d’une vingtaine d’années et ancien étudiant de la prestigieuse Université américaine du Caire (AUC), a été condamné à 7 ans de prison pour le harcèlement des trois mineures et à un an pour possession de drogue. Il a la possibilité de faire appel, selon une source judiciaire.