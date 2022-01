Berne : Sept ans de prison pour une dealeuse de coke

Une quadragénaire a fait circuler de la cocaïne à grande échelle. Elle écope de 7 ans de réclusion.

Une Bernoise de 40 ans a été condamnée vendredi à 7 ans de réclusion rapporte la «Berner Zeitung». Durant plusieurs années, cette Suissesse s’est livrée à un trafic de cocaïne très actif avec son ami de l’époque, un homme originaire de République dominicaine. Ce dernier a été condamné à 4 ans et demi de prison et a été banni de Suisse pour une durée de 9 ans.

C’est en 2018 que la police s’est intéressée à ces personnes et un an plus tard, ils ont été arrêtés. Lors d’une perquisition, les agents ont découvert des documents bancaires qui ont fourni la preuve qu’ils avaient également fait du blanchiment d’argent. Pour plus de 100’000 francs. Une somme qui a été revue à la baisse car il n’a pas pu être prouvé que tout l’argent provenait de la drogue