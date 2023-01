Bienne (BE): Sept ans et demi de prison pour avoir importé 34 kilos d’héroïne 

Qualifié par les juges «d’importante plaque tournante logistique» d’un réseau de dealers, un homme a écopé vendredi de sept ans et demi de prison. On lui reproche d’avoir effectué 66 trajets en voiture, entre juillet 2019 et avril 2020, afin d’introduire en Suisse 34 kilos d’héroïne. Le produit importé étant coupé, la justice a finalement retenu contre lui la quantité de 8,2 kilos de marchandise pure. Au vu des faits et en les comparant à d’autres affaires similaires, le prévenu aurait normalement dû prendre dix ans de détention.