Canton de Zurich : Sept ans et demi de prison pour avoir participé à un rapt au Soudan

Viols, torture, menaces: six femmes érythréennes disent avoir vécu l’enfer pendant sept mois en 2015 au Soudan. Un homme accusé d’avoir participé à l’enlèvement a été jugé en Suisse.

Un Érythréen de 27 ans s’est assis pour la deuxième fois sur le banc des accusés du Tribunal de district à Bülach (ZH) cette semaine. Son crime? Être impliqué dans une prise d’otages, en tant qu’interprète, en 2015 au Soudan. Six femmes avaient été emmenées par un groupe armé, puis enfermées, violées, frappées et menacées durant sept mois, puis relâchées après la remise de diverses rançons. Deux des victimes ont ensuite trouvé refuge en Europe. En 2018, l’une d’entre elles a par hasard reconnu l’homme dans un centre d’asile à Zurich et l’a dénoncé.