Bâle: Sept ans ferme pour avoir violé une femme dans un hall

Le tribunal a en plus accordé 15’000 francs à la victime en guise de réparation pour tort moral. «Les délits que vous avez commis sont massifs, d’une audace et d’une brutalité hors du commun. Vos actes témoignent d’une indifférence effrayante et d’une image dérangeante des femmes», a encore affirmé le président. «Vous êtes le cauchemar de toutes les femmes qui rentrent seules chez elle la nuit et se sentent obligées de se retourner toutes les dix secondes.»