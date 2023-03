Neuchâtel: Sept nouvelles assemblées citoyennes

Neuchâtel : Sept assemblées citoyennes pour une démocratie plus participative

Imaginer, proposer, inspirer. C’est l’objectif des nouvelles assemblées citoyennes de Neuchâtel, présentées lundi. Cet outil de proximité doit permettre de stimuler la participation citoyenne à la vie politique. Le territoire communal a ainsi été découpé en sept secteurs auxquels correspondent sept assemblées. Il y en aura une dans les villages de Corcelles-Cormondrèche, Peseux et Valangin et quatre à Neuchâtel. Elles se réuniront deux fois par an, Valangin ouvrant les feux le 29 mars. Chacun pourra y soumettre ses idées et des projets de proximité.

«Nous sommes très heureux de voir éclore à Neuchâtel ces nouveaux instruments participatifs, qui permettront de s’impliquer dans la vie de sa commune et d’être force de proposition, a indiqué la présidente du Conseil communal, Nicole Baur. Dans une société qui, de plus en plus, questionne la démocratie et ses autorités, il est particulièrement important de trouver de nouvelles formes de dialogue et des espaces de débat, le tout à une échelle locale.» Plus d’infos sur www.neuchatelville.ch/assembleescitoyennes.