POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ DE SOMMEIL - Sept astuces, pour optimiser sa chambre à coucher

S’il n’est pas toujours facile de dormir six à huit heures au quotidien, une chambre confortable et relaxante peut néanmoins contribuer à améliorer la qualité du sommeil. Trop de lumière ou de bruit, une température de pièce trop basse ou, à l’inverse, trop élevée peuvent entraver votre sommeil. Ces sept produits vont transformer votre chambre à coucher en une véritable oasis de bien-être et résoudre les problèmes les plus courants qui vous empêche d’avoir un sommeil réparateur.

Une taie d’oreiller bienfaisante pour votre peau et vos cheveux

Les taies d’oreiller sont généralement en coton et rugueuses, ce qui entraîne une friction sur le visage et le cuir chevelu. Il est donc préférable d’opter pour des taies d’oreiller en satin, en soie ou en bambou. Elles sont non seulement censées réduire les frisottis, mais également avoir une action lissante et apaisante sur la peau. Moins absorbantes, elles aident à maintenir l’hydratation de la peau et des cheveux. Si vous êtes sujet(te) à des problèmes de peau, il convient de retourner l’oreiller ou de changer la taie au bout de quelques jours.

La bonne taie d’oreiller peut faire des miracles pour vos cheveux et votre peau. Les taies en satin, en soie ou en bambou sont particulièrement recommandées. Unsplash

Un réveil simulateur d’aube

Le bruit du réveil qui vous tire d’un sommeil profond dans une pièce plongée dans une obscurité parfaite n’est agréable pour personne. C’est là que le réveil lumineux entre en jeu. Ce dernier simule l’aube avant la sonnerie du réveil. Grâce à lui, vous serez idéalement réveillé naturellement par votre horloge interne avant d’être arraché(e) à vos rêves par un signal sonore irritant. Une bonne façon de démarrer la journée en douceur.

Une tablette pour le côté du lit

Si vous n’avez pas de table de chevet ou si celle-ci ne vous offre pas suffisamment de place, cet accessoire est fait pour vous. Destinée, selon le modèle, à être fixée sur le côté du lit ou sous le matelas, cette tablette offre une surface supplémentaire sur laquelle vous pourrez déposer votre téléphone portable, votre verre d’eau, votre livre de chevet ou tout autre chose que vous souhaitez avoir à portée de main quand vous êtes au lit.

Une couverture thérapeutique lestée

Les couvertures lestées sont également préconisées pour les personnes en proie aux attaques de panique. Elles sont censées avoir une action relaxante. Unsplash

Depuis quelques années, les «weighted blankets» (couvertures lestées) connaissent un succès grandissant. Elles sont censées procurer une sensation de câlin et avoir une action relaxante, favorisant un endormissement plus rapide et un sommeil plus profond. Les couvertures lestées sont disponibles en différentes variantes de poids. Pour démarrer, mieux vaut opter pour un modèle plus léger.

Un générateur de bruits blancs

Si vous faites partie de ces personnes que les bruits ambiants (bruit de la rue, voisins) empêchent de dormir, alors vous devriez investir dans un générateur de bruits blancs. Ces appareils produisent un son monotone, censée aider le cerveau à ignorer les fréquences désagréables, c’est-à-dire les bruits gênants. Les sons déplaisants sont ainsi masqués et les bruits ambiants étouffés.

Un purificateur d’air

Un purificateur d’air peut faire une grande différence, surtout pour les personnes allergiques. Il filtre l’air et le débarrasse des poils d’animaux, du pollen, de la poussière et des mauvaises odeurs. Si vous êtes fréquemment sujet(te) à des éternuements ou des quintes de toux dans votre chambre à coucher, vous êtes peut-être allergique à la poussière. Dans ce cas, un purificateur d’air peut être une solution.

Un surmatelas rafraîchissant

Les surmatelas sont censés vous aider à mieux évacuer la chaleur corporelle. En été, vous transpirez donc moins. En parallèle, il sert également de protège-matelas. C’est donc tout bénéf!

Dans le diaporama, vous trouverez une sélection d’accessoires relatifs à nos astuces.