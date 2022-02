Crans-Montana (VS) : Sept blessés dans l’incendie d’un immeuble

Deux appartements ont été totalement ravagés par les flammes, vendredi soir à Crans-Montana (VS). Le sinistre a fait de nombreux blessés, dont un grave, héliporté aux HUG à Genève.

Un incendie s’est déclaré dans un appartement à Crans-Montana (VS), vendredi vers 21 h 45. Rapidement sur les lieux, les sapeurs-pompiers locaux et de la région de Sierre ont pu maîtriser puis éteindre le sinistre vers minuit.

Un habitant qui se trouvait inconscient sur le seuil de son appartement a pu être extrait de l’immeuble de cinq étages par les pompiers. Il a été immédiatement héliporté par Air Glaciers aux HUG, à Genève. Son pronostic vital est engagé.



Six autres habitants de l’immeuble ont été transportés aux urgences de l’Hôpital de Sion (VS). Trois d’entre eux ont été transportés par ambulance et placés sous oxygène. Les trois autres y ont été amenés pour de plus amples contrôles.