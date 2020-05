Moyen-Orient

Sept combattants pro-iraniens tués dans des frappes en Syrie

Une attaque menée par des avions non identifiés contre une base contrôlée par les forces iraniennes a causé la mort de sept miliciens samedi soir dans l’est du pays.

Sept membres des milices pro-iraniennes combattant en Syrie au côté du régime ont été tués dans des frappes dans l'est du pays en guerre, a indiqué dimanche l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

«Des avions non identifiés ont ciblé une base contrôlée par les forces iraniennes et leurs milices alliées, dans la banlieue de la ville de Boukamal, tuant sept miliciens et détruisant un siège» militaire, a indiqué l'OSDH, en faisant état de plusieurs blessés, dont certains dans un état grave.