Résilience: Sept conseils pour lutter contre l’anxiété climatique

Cet hiver, l’absence de neige a contribué à ce que de plus en plus de personnes, y compris sous nos latitudes, se préoccupent de la crise climatique. Pour certains, cela a carrément déclenché des soucis, des peurs, voire de la tristesse. Les effets de la crise climatique sur la santé psychique ont un nom: «Climate Anxiety» – anxiété climatique.

C’est précisément ce qui a incité la professeure d’environnement américaine Sarah Jaquette Ray à écrire le livre intitulé «A Field Guide to Climate Anxiety». D’après elle, l’impuissance et la résignation ne sont pas bénéfiques, bien au contraire. Voici quelques-uns des conseils pratiques qu’elle livre pour lutter contre l’anxiété climatique.

1. Reconnaître ses émotions

2. S’informer

La surcharge mentale survient lorsque nous ne disposons plus d’une vue d’ensemble. D’où l’intérêt de s’informer sur les avancées scientifiques et sur l’impact qu’a le réchauffement climatique sur l’environnement et la société. Une meilleure compréhension peut contribuer à réduire les sentiments d’accablement et d’incertitude.

3. Commencer par des petits pas

4. Rejoindre une communauté

5. Rester dans l’instant présent

6. Changer de perspectives

7. Prendre soin de soi

Enfin, n’oubliez pas de prendre soin de vous-même. Si on ne le fait pas, par exemple en se laissant du temps pour accomplir des activités qui nous rendent heureux, on se laissera plus facilement déstabiliser par nos peurs et nos soucis. Rappelons aussi que l’anxiété climatique peut prendre des formes très différentes – tout comme les mesures qui permettent de la combattre. Chaque personne est singulière et il n’existe donc pas de solution universelle. Apprendre ce qui nous fait du bien et quelles astuces nous sont utiles fait pleinement partie du self-care.