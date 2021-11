Etats-Unis – Sept des huit chefs d’accusation contre Alex Saab écartés

États-Unis : Sept des huit chefs d’accusation contre Alex Saab écartés

Homme d’affaires colombien accusé de blanchiment d’argent pour le pouvoir vénézuélien, Alex Saab a été extradé du Cap-Vert par les États-Unis en octobre.

«Enlèvement»

Alex Saab et Alvaro Pulido sont soupçonnés d’avoir transféré quelque 350 millions de dollars (320 millions de francs) du Venezuela vers des comptes qu’ils contrôlaient aux États-Unis et dans d’autres pays. Selon l’accusation, l’abandon des sept chefs d’accusation ne concerne qu’Alex Saab, et pas son partenaire.

Nicolás Maduro avait qualifié l’extradition d’«enlèvement» et avait suspendu la participation des autorités vénézuéliennes aux pourparlers avec l’opposition. C’est «une des plus ignobles et plus vulgaires injustices qui aient été commises lors des dernières décennies», avait lancé le président vénézuélien.