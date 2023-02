France : 7 enfants et leur mère décèdent dans l’incendie de leur maison

Sept enfants de 2 à 14 ans sont morts avec leur mère, dans la nuit de dimanche à lundi, dans l’incendie de leur maison à Charly-sur-Marne (Aisne), a-t-on appris auprès de la gendarmerie et des pompiers. Le père de cette famille recomposée, grièvement brulé, a été extrait de l’habitation, située dans le centre de cette commune de 2600 habitants, et transféré à l’hopital, ont ajouté gendarmerie et pompiers.