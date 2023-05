Etats-Unis: Sept enfants tirés des griffes de leurs parents diaboliques

Crystal et Shane Robertson ont été libérés sous caution dans l’attente de leur procès. Police de Pennridge

Dimanche 23 avril à Sellersville (Pennsylvanie). Une habitante appelle la police après avoir vu deux enfants entrer dans une caravane abandonnée et y voler des objets. Une rapide enquête permet aux autorités locales de déterminer que ces mineurs vivent dans une maison voisine. Une fois arrivés sur place, des officiers se retrouvent face à une adolescente de 12 ans, pieds nus. La jeune fille explique alors aux agents s’être rendue dans la caravane pour y prendre une couverture afin de tenir ses «rats au chaud», sa famille n’ayant pas d’argent.

Ses parents, Shane et Crystal Robertson, autorisent les policiers à entrer. Ils découvrent alors un logement délabré et insalubre, rapporte Local 21. Les officiers constatent par ailleurs qu’il y a un cadenas sur le frigo. La mère de famille, 37 ans, explique alors avoir verrouillé le garde-manger parce que ses enfants – qu’elle désigne comme des «pilleurs d’ordures sur pattes» – «volent» tout. Le pire reste à venir. La police constate en effet que les sept enfants du couple, âgés de 4 et 16 ans, sont dans un état de santé alarmant.

Des asticots dans les cheveux

À l’hôpital, il est constaté que six des sept mineurs souffrent de malnutrition, selon le «New York Post». Deux sont positifs au Covid-19 et deux souffrent d’une insuffisance rénale. Trois autres enfants ont de la fièvre et sont atteints d’une infection virale aiguë. Une semaine plus tard, les médecins constatent qu’une des patientes a des asticots dans les cheveux. La fillette et une autre membre de la fratrie doivent se faire raser les cheveux, tant ils sont emmêlés. Les autorités décrètent alors le placement immédiat des sept enfants dans un foyer d’accueil.

Pendant ce temps, au domicile familial, c’est le musée des horreurs. Le lit conjugal trône au milieu de la pièce, entouré de cages à animaux. Les draps semblent ne pas avoir été lavés depuis des semaines, voire des mois. L’accès à une deuxième pièce est condamné par une machine à laver cassée, tandis que des excréments gisent à l’entrée de la troisième chambre. Une vingtaine de rats vivent dans cette pièce, dans deux cages différentes. Deux chiens, deux tortues, deux lapins, des serpents, des crapauds et un iguane sont par ailleurs retrouvés dans la maison.

Date d’anniversaire méconnue

La semaine suivante, les autorités découvrent qu’aucun des enfants n’a reçu d’éducation. Certains ne connaissent même pas leur date de naissance. Sans parler de leurs lacunes considérables en lecture et en écriture et de l’anxiété sociale que leur isolement a provoquée. Crystal et Shane Robertson (47 ans) ont été arrêtés le 19 mai et mis en examen pour maltraitance et mise en danger de la vie d’un enfant, notamment. Ils ont été libérés sous caution dans l’attente d’une audience préliminaire, agendée au 7 août.