Conseils - Sept erreurs de décoration qui gâchent votre intérieur

Réaménager une pièce ou simplement réarranger le mobilier est un excellent moyen de redonner un coup de jeune à votre intérieur. Attention, toutefois, il existe un certain nombre de faux pas à éviter. Évidemment, il va de soi que votre intérieur doit avant tout vous plaire et il y a très peu de règles strictes en matière de design. Après tout, c’est votre touche personnelle qui rend votre intérieur spécial.

Nous avons compilé sept erreurs qui peuvent faire paraître votre intérieur plus petit, désordonné ou tout simplement moins beau.

1. Un tapis de la mauvaise taille

La plupart des gens choisissent des tapis trop petits. En règle générale, les meubles éloignés du mur doivent non seulement reposer entièrement sur le tapis, mais ce dernier doit dépasser à l’arrière. Si votre canapé est placé contre un mur, seule la partie avant du canapé doit reposer sur le tapis.

Voici comment bien disposer un tapis: si votre canapé est adossé à un mur, seuls les pieds avant doivent reposer sur le tapis. Unsplash En revanche, si les meubles sont éloignés du mur, le tapis devra dépasser à l’arrière. Unsplash

2. Des rideaux qui rétrécissent le volume d’une pièce

Il y a une quantité de faux pas à éviter avec des rideaux. Outre le côté pratique, qui consiste à savoir s’il faut un voilage ou un tissu occultant, tout est question de savoir comment les accrocher. Pour agrandir votre pièce, il est conseillé d’accrocher les rideaux le plus en hauteur possible au-dessus de la fenêtre. De plus, ils doivent être confectionnés de manière à pouvoir être tirés au maximum, sans obturer la fenêtre. La tringle doit donc être légèrement plus large que la fenêtre.

Pour agrandir une pièce, il convient d’accrocher les rideaux le plus haut possible au-dessus de la fenêtre. K. Chernaya/Pexels

3. Le mobilier placé le long des murs

Dans la plupart des salons, la disposition du mobilier est plus ou moins standard, avec le canapé généralement placé contre un mur et le téléviseur et une étagère le long d’un autre mur. Or, on gaspille ainsi un grand potentiel. Des fauteuils individuels peuvent donner un côté plus accueillant à une pièce et le canapé peut même servir à séparer une pièce en deux.

Pourquoi avons-nous tendance à placer un canapé contre un mur, alors qu’il est parfait pour séparer une pièce en deux? K. Eads/Unsplash

4. Ne pas prêter attention à la symétrie

Si vous avez la possibilité de placer votre table basse parallèlement à une fenêtre ou si vous avez deux fauteuils que vous pouvez disposer de part et d’autre d’une étagère, faites-le! Il n’y a rien de plus harmonieux que de jouer sur la symétrie.

Voyez comme l’étagère se trouve dans l’alignement du fauteuil! Il n’y a rien de plus harmonieux que de jouer sur la symétrie. M.Vakhtbovych/Pexels

5. Un mauvais éclairage

L’éclairage est capital, non seulement en termes de fonctionnalité, mais également en termes de confort. Pour la cuisine, on fait souvent le choix de spots. Or, ces derniers sont, en fait, inadaptés, parce que vous tournez le dos à la lumière quand vous manipulez des couteaux tranchants sur le plan de travail. Donc il vaut mieux opter pour une source de lumière placée sous les armoires de cuisine. Dans toutes les autres pièces, on préférera une source de lumière indirecte, généralement plus agréable qu’un plafonnier.

Une applique murale, une lampe posée au sol ou sur une table procurent un éclairage beaucoup plus agréable qu’un plafonnier. E. Can/Pexels

6. Une chambre à coucher encombrée

Il est parfaitement normal de vouloir un lit le plus grand possible pour s’y étendre. Encore faut-il pouvoir circuler dans la chambre. La taille du lit devrait être adaptée à celle de la pièce. N’hésitez pas à ce qui l’encombre. Vous verrez que ça améliore le sentiment de bien-être quand vous vous y trouvez.

La chambre doit être aussi désencombrée que possible. shche_ team/Unsplash

7. Trop de mobilier et d’affaires en tout genre

En parlant de pièce encombrée, si elle compte trop de meubles, elle paraîtra non seulement plus petite, mais également en désordre. Si vous faites partie de ceux qui ont tendance à accumuler, pourquoi ne pas essayer de redisposer les meubles? Vous réaliserez sans doute que vous n’avez pas vraiment besoin de toutes ces étagères.