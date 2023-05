Canton de Neuchâtel: Sept ex-employés portent plainte contre le Fournil de Pierre

Un employé traité de «sale porc», un autre qui comptabilise 280 heures supplémentaires en neuf mois, une autre qui se fait appeler en dehors des heures de travail: il y a de l’eau dans le gaz du Fournil de Pierre. «ArcInfo» a récolté les témoignages de quatre anciens employés, qui, preuves à l’appui, dénoncent les conditions de travail dans cette chaîne de boulangeries qui comporte neuf succursales dans le canton de Neuchâtel et dans le Jura bernois.

On apprend que le syndicat Unia est déjà régulièrement aux prises avec l’entreprise depuis 2003. Cette fois-ci, ce sont au total sept ex-employés qui ont dénoncé les conditions de travail de leur ex-patron. Malgré ces reproches, le principal concerné, Pierre-André Sommer, ne se démonte pas. Dans une interview accordée au journal neuchâtelois, il admet être «quelqu’un de très caractériel» qui «parfois» pète les plombs.

Il avoue aussi: «Ça m’est arrivé d’insulter certains de mes employés, mais rarement, et dans un contexte de tensions avec les employés, avec réciprocités». Et les paiements avec 45 jours de retard? Les employés sont prévenus, répond Pierre-André Sommer, ajoutant: «Si je payais mes employés comme la loi le prévoit, je mettrais la clef sous la porte. Alors je préfère avoir du retard que de déposer le bilan.» Le patron dit vouloir améliorer ses conditions de travail et être ouvert à la discussion avec Unia dans ce dossier.