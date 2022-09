Les Rochers-de-Naye (VD): Sept heures pour sauver un chiot tombé de dix mètres

Dimanche, un jeune chien a fait une chute de dix mètres aux Rochers-de-Naye (VD). Il était indemne mais coincé dans une profonde et étroite anfractuosité. Il a fallu 7 heures pour le sortir de ce mauvais pas.

Employé d’un alpage des Rochers-de-Naye, un berger de 19 ans était en quête de champignons avec un ami et Frida, sa jeune border collie de 6 mois. Mais vers 11 heures, relate «24 heures» il a entendu un «gros bruit». Puis il a rapidement découvert que son animal avait chuté dans un trou étroit d’une dizaine de mètres de profondeur. «J’ai vu ses yeux qui brillaient au fond», témoigne le jeune homme. Mais il ne savait alors rien de l’état de santé de Frida.

Le berger est reparti pour chercher des cordes et baudriers dans l’espoir de récupérer son animal. En parallèle, il a averti ses proches et sa mère a décidé d’alerter les secours. Trois pompiers du SDIS Riviera se sont rendus sur place.

Une chute amortie

Après la difficile localisation de la jeune chienne, les secouristes ont compris que l’intervention sera compliquée et qu’il leur faudra mettre en place un «dispositif sur cordes». Trois membres du Secours Alpin ont alors été mobilisés, comme un train du MOB pour acheminer du matériel.

Finalement, un sauveteur a réussi à se glisser dans l’anfractuosité d’une soixantaine de centimètres de diamètre et à en ressortir avec Frida. La chute de l’animal avait probablement été amortie par des branchages et la chienne était indemne. Et son propriétaire très reconnaissant pour tous ces efforts déployés.