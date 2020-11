France : Sept hommes et une femme seront jugés pour l’attentat de Nice

L’attentat de la promenade des Anglais de Nice avait fait 86 morts, le 14 juillet 2016. Les suspects sont renvoyés devant la Cour d’assises spéciale.

Les juges d’instruction chargés de l’enquête sur l’attentat de la promenade des Anglais de Nice qui avait fait 86 morts le 14 juillet 2016 ont décidé du renvoi de sept hommes et une femme, dont trois pour «association de malfaiteurs terroriste criminelle», devant la Cour d’assises spéciale, a appris l’AFP mardi.

Le 14 juillet 2016, alors que des milliers de personnes célébraient la fête nationale française et assistaient à un feu d’artifice sur le célèbre front de mer niçois, Mohamed Labouaiej-Bouhlel, un Tunisien de 21 ans, avait fauché 86 personnes en quatre minutes, au volant d’un camion. Quinze mineurs et 33 étrangers figuraient parmi les victimes de cet attentat qui avait suscité une émotion internationale.

Selon l’ordonnance de mise en accusation signée lundi par quatre juges antiterroristes, les trois principaux accusés – Mohamed Ghraieb, Chokri Chafroud et Ramzi Arefa – sont suspectés d’avoir eu «conscience de l’existence d’un projet» d’attaque de la part de Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, abattu le soir même par la police.

Appel encore possible

Ces deux Tunisiens et ce Franco-Tunisien étaient aussi inculpés pour «complicité d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste», mais les juges ont abandonné cette qualification plus lourde, estimant que les trois hommes n’avaient pas «de connaissance précise du projet terroriste» de Lahouaiej-Bouhlel, pas plus que du «moment de sa réalisation» prévu.