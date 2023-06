Parole d’experte: Sept idées reçues sur l’allaitement

Pour une jeune maman, l’allaitement peut être un véritable casse-tête et être déstabilisant. La conseillère en allaitement et lactation Teresa Schmid lève le voile sur certaines idées reçues.

Quiconque s’est déjà penché sur le sujet de l’allaitement sait qu’il est lié à de nombreuses idées reçues. Notre spécialiste de l’allaitement fait le point.

Qui est Teresa Schmid? Teresa Schmid est conseillère en allaitement et infirmière diplômée. Active dans le domaine de la santé depuis près de trente ans, elle conseille de jeunes familles après l’accouchement. zvg

Idée reçue n°1: l’allaitement est inné chez la maman et le bébé

Vrai et faux. Si le réflexe de succion se développe dans le ventre de la mère, le bébé ne sait pas, à la naissance, que du lait sort du sein de sa mère. Habituer le nourrisson à prendre le sein prend du temps et demande la plus grande attention. La jeune maman doit apprendre à faire confiance à son corps. Si, au départ, la succion peut être douloureuse, elle finit par devenir une routine au bout de deux à trois semaines. Mais ce n’est pas évident. De nombreuses femmes ne peuvent pas allaiter tout de suite mais apprennent à le faire.

Idée reçue n°2: la faculté à allaiter se déclenche immédiatement après l’accouchement

Faux. J’ai vu des femmes chez qui la première montée de lait a eu lieu 14 jours après l’accouchement. Cela dépend aussi fortement du type d’accouchement qu’on a eu (par voie vaginale ou par césarienne). Un accouchement stressant peut retarder la montée de lait. L’environnement externe a également une influence. Par exemple, si belle-maman est en visite et commente le fait que la jeune maman ne produit toujours pas de lait, cela met la pression à la jeune mère et entraîne du stress. J’ai aussi déjà vu un cas où la mère allaitante n’avait subitement plus de lait à la suite d’un décès dans sa famille. Le corps est régi par des hormones. Si cet équilibre délicat est rompu, le flux de lait peut s’arrêter.

Idée reçue n°3: donner le biberon ne permet pas de tisser les mêmes liens avec le bébé que si l’on allaite

Faux. Si l’allaitement fonctionne, le nourrisson reçoit de six à huit heures d’attention exclusive de la part de sa maman. Allaiter apaise la faim, procure une sensation de sécurité, de chaleur et de bien-être, mais c’est aussi très fatigant. Il est donc d’autant plus important de soutenir activement la maman.

La nourriture au biberon, quand bien même le choix se porte sur cette option, permet de tisser un lien tout aussi étroit avec le bébé lorsqu’on y met toute son attention. Il s’agit d’un processus conscient qui nécessite un grand acte de volonté. Il se crée, par exemple, aussi une proximité physique lorsqu’on porte le bébé dans une écharpe de portage.

Idée reçue n°4: certaines femmes ne produisent pas assez de lait

Vrai. Même si c’est très rare, certaines femmes n’ont pas de tissu glandulaire produisant le lait. Il y a aussi les femmes qui souhaitent allaiter, mais qui n’ont pas assez de lait et doivent compléter l’apport avec du lait en poudre.

Idée reçue n°5: la taille du sein et du mamelon est déterminante pour un allaitement réussi

Faux. Il y a des femmes aux petits seins qui produisent beaucoup de lait et inversement, des femmes aux gros seins qui n’en ont pratiquement pas. Vu de l’extérieur, on ne peut pas dire quelle est la part de tissu glandulaire d’un sein. Les femmes aux petits seins ont moins de capacité de stockage, c’est pourquoi elles allaitent plus souvent. La forme du mamelon n’est pas non plus révélatrice. Chez certaines femmes, dont les mamelons sont parfaitement formés, le bébé n’arrive pas à prendre le sein et chez d’autres, qui ont un mamelon plat ou rétracté, cela fonctionne merveilleusement bien.

Idée reçue n°6: une fois qu’il passe à la nourriture solide, le bébé ne tire plus aucun bénéfice de l’allaitement

Faux. Le lait maternel contient de nombreuses vitamines, sels minéraux et oligoéléments nécessaires à la croissance du bébé, même une fois que ce dernier est passé à la nourriture solide. Les pédiatres recommandent d’accompagner la transition avec du lait maternel. Cela protège également l’intestin. Il est par ailleurs conseillé d’allaiter au-delà de la première et de la deuxième année de vie. La quantité de lait ne joue certes aucun rôle, mais cela permet de continuer à apporter des nutriments essentiels à la bonne croissance de l’enfant. En ce qui concerne les enfants qui ne sont pas allaités au sein, il est recommandé de continuer à leur donner le biberon en parallèle à une alimentation solide. Plus les enfants mangent à la cuillère, moins ils boivent de lait. Il est toutefois important que la transition se fasse en douceur.

Idée reçue n°7: allaiter déforme la poitrine

Faux. La poitrine change déjà de forme durant la grossesse. Le tissu adipeux diminue, les glandes mammaires augmentent. Après le sevrage, le tissu adipeux peut se reconstituer, mais là encore, chaque femme est différente.