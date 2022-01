A VENDRE – Sept îles privées accessibles à presque tous les budgets

Vous en avez marre de l’hiver et du froid en Suisse? Alors, on vous invite à rêver à une vie sur une des sept îles privées qui sont actuellement à vendre à des prix très divers.

En Suisse, surtout en plaine, l’hiver n’a généralement rien de spectaculaire. Il y neige rarement et quand c’est le cas, il s’agit plutôt de pluie-neige, mêlée au froid et au brouillard. S’ajoute à cela la situation de la pandémie dans une Suisse densément peuplée. Pas facile de s’isoler dans ces conditions. Il n’est donc pas étonnant que certaines personnes n’aient qu’une idée en tête: partir de là. Soit dans le Sud, où il fait chaud, soit dans un endroit où ils ne seraient dérangés par personne.

Si vous voyez les choses du même œil, alors laissez-vous porter par le rêve d’une vie sur votre propre île. Cela va de l’île relativement bon marché aux plages paradisiaques et propriétés de luxe sous les tropiques. Il y en a pour (presque) toutes les bourses.

À moins de 100’000 francs

Pour les petits budgets: à partir de 70’000 francs, vous avez accès à un grand terrain avec permis de construire et lieu de mouillage, au Canada. Vladi Private Islands L’île est située sur la rivière Salmon, à une dizaine de kilomètres de la mer. Vladi Private Islands

On commence par la mauvaise nouvelle: vous n’aurez pas une île entière à vous seul(e) à moins de 100’000 dollars. En revanche, vous pourrez prétendre à des terrains sur des îles canadiennes. Situé sur la rivière Salmon, ce terrain de près de 11’000 m² a environ 80 mètres de rivage. Un permis de conduire a déjà été délivré. La mer est à une dizaine de kilomètres et la ville la plus proche, Halifax, se trouve à 35 minutes de là. Son prix: 98’000 dollars canadiens (soit environ 70’000 francs).

À moins de 250’000 francs

Deux îles pour le prix d’une: pour 233’000 francs, vous pourriez devenir propriétaire de Tidmarsh Island et d’Orkney Island. Vladi Private Islands Véritable paradis de nature sauvage, les deux îles se trouvent au Canada et ne sont pas viabilisées. Vladi Private Islands

Passons maintenant à une gamme de prix supérieure, dans laquelle on trouve déjà des îles entières, et même deux pour le prix d’une. Pour l’équivalent de 233’000 francs, vous pouvez vous payer Tidmarsh Island et Orkney Island. Non viabilisées, les deux îles canadiennes sont un véritable paradis de nature sauvage. Elles sont situées à environ 300 mètres au large de la baie Mitchell. Pour l’heure, il n’existe ni permis de construire, ni raccordement à l’électricité, même si, d’après l’annonce, cela ne devrait pas poser de problème.

À moins de 500’000 francs

Sur une note plus tropicale, voici Virginia Caye, au Belize. Vladi Private Islands L’île est située dans le district de Stann Creek, un spot de plongée prisé. Vladi Private Islands Virginia Caye est viabilisée: on y trouve une installation solaire ainsi qu’un réservoir d’eau de pluie. Vladi Private Islands

Laissons désormais place à la gamme de prix donnant accès à des îles tropicales. Cette plage paradisiaque fait partie de Virginia Caye, une île au large de Belize, située dans le district de Stann Creek, un spot de plongée prisé. Contrairement aux deux îles canadiennes, Virginia Caye est déjà viabilisée. On y trouve une bicoque avec un couchage et une kitchenette; l’électricité est générée par des panneaux solaires (et un générateur). Un récupérateur d’eau de pluie fournit l’eau pour prendre sa douche et faire la vaisselle. Virginia Caye a aussi de quoi convaincre par sa situation: seuls sept mille marins la sépare de la terre ferme et deux grands ports se trouvent à proximité. Son prix: 459’000 francs.

À moins de deux millions de francs

Ola Brasil! Cette adorable maison se trouve sur Paraty Island, une île au large du Brésil. Vladi Private Islands Elle comprend six chambres à coucher, une cuisine et une salle de séjour. Vladi Private Islands À l’extérieur, elle dispose d’une terrasse et est entourée de cocotiers et d’arbres fruitiers. Vladi Private Islands

Paraty Island est une île de 33’000 m², située au large du Brésil. C’est avec ce qui manquait jusqu’à présent aux autres îles en termes d’aménagement que Paraty peut marquer des points. Elle offre non seulement une maison avec six chambres à coucher (toutes climatisées), un grand séjour, une cuisine, une terrasse avec vue sur la mer et un sauna, mais dispose également d’une plage privée et d’un héliport. S’ajoute à cela une maison d’hôtes, plus de 100 cocotiers et arbres fruitiers et des installations solaires qui fournissent l’électricité. Si cela vous tente, il vous en coûtera 1,63 million de francs.

À moins de cinq millions de francs

Voici l’île norvégienne d’Ulvsnesøy. Vladi Private Islands Elle est idéale pour s’y installer avec toute sa famille ou ses amis, vu qu’il existe déjà 29 constructions sur l’île. Vladi Private Islands En dehors de la maison principale, on y trouve plusieurs entrepôts, des garages et des hangars à bateaux. Vladi Private Islands

Si vous envisagez de prendre le large avec toute votre famille ou de créer une communauté avec vos amis, alors cette île norvégienne est faite pour vous. Ulvsnesøy s'étend sur 93'000 m² et dispose d’une infrastructure complète: la grande bâtisse principale est entourée de cinq autres habitations. À cela s’ajoutent plusieurs entrepôts, des garages et des hangars à bateaux. Il y a également un terrain de football, des sentiers de randonnée, des zones de baignade et un chantier naval. Ulvsnesøy compte 29 constructions au total. Son coût : 3,48 millions de francs.

À moins de dix millions de francs

Voici une grande île, rien que pour vous. Il s’agit d’Isla La Porcada, au Panama. Vladi Private Islands Elle est parfaitement viabilisée et dispose de plusieurs maisons avec étables. Vladi Private Islands Isla La Porcada a sa propre source d’eau et un bateau est compris dans le prix de vente de 9,95 millions de francs. Vladi Private Islands

Isla La Porcada se trouve au Panama, non loin de la ville de David. L'île s'étend sur environ 4 km² et sert actuellement de lieu de villégiature. D’après l'annonce, Isla La Porcada se prête à merveille à la création d'un complexe touristique haut de gamme, avec écuries et club de golf. En dehors de la bâtisse principale, on y trouve actuellement une maison d'hôtes, une grange et quatre habitations pour les employés. L'île ne nécessite pas de réservoir d'eau de pluie, car contrairement aux autres îles de la liste, Isla La Porcada dispose de sa propre source d'eau. Un bateau est également compris dans le prix de vente de 9,95 millions de francs. En revanche, ceux qui souhaiteraient utiliser la piste d'atterrissage envahie par la végétation devront la remettre en état à leurs frais.

À plus de dix millions de francs

Royal Island fait honneur à son nom. Vladi Private Islands L’île paradisiaque se trouve aux Bahamas et dispose d’une infrastructure hors pair, notamment de cinq maisons en bord de mer et d’une immense piscine. Vladi Private Islands Plutôt petites, les maisons en bord de mer disposent d’une seule chambre à coucher. Vladi Private Islands