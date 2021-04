France : Sept interpellations dans une enquête antiterroriste

Sept hommes, vraisemblablement issus de la communauté tchétchène, ont été arrêtés en France pour financement du terrorisme.

Sept hommes ont été placés en garde à vue mardi en France dans une enquête du parquet national antiterroriste sur le séjour d’un homme en Syrie et un possible réseau d’envoi de fonds vers ce pays, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information des «Dernières nouvelles d’Alsace». Six d’entre eux ont été interpellés dans le Bas-Rhin et un autre dans le Puy-de-Dôme, a précisé cette source.