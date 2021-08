Valais : Sept jeunes adultes condamnés après des émeutes à Sion

Le 1er avril, ces jeunes âgés de 19 à 24 ans avaient refusé d’obéir à la police sur la place de la Planta dans la capitale valaisanne.

Sept jeunes adultes, âgés de 19 à 24 ans, arrêtés à la suite d’un rassemblement survenu le 1er avril sur la place de la Planta, à Sion, dans la capitale valaisanne, ont été condamnés pour émeute et violence ou menace contre les autorités ainsi que violation de l’ordonnance Covid, rapporte «Le Nouvelliste». Douze jeunes adultes avaient été interpellés et déférés à la justice après les événements. Les mineurs qui avaient été interpellés attendent encore d’être jugés. Plusieurs individus avaient été arrêtés en flagrant délit, notamment après avoir jeté des objets sur les forces de l’ordre et ne pas avoir obtempéré aux injonctions de la police.